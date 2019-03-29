Президент Европейского совета Дональд Туск решил созвать заседание Европейского совета после того, как британский парламент в третий раз отклонил соглашение о Brexit.

«Учитывая то, что Палата общин отклонила соглашение о выходе, я решил созвать заседание Европейского совета 10 апреля», - написал он в Twitter.

Напомним, в пятницу, 29 марта, палата общин Великобритании в третий раз отклонила соглашение о выходе страны из Европейского Союза.