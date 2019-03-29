Мэр Киева Виталий Кличко встретился с супругой американского сенатора Джона Маккейна Синди Маккейн и делегацией Международного республиканского института (IRI) и Института имени Маккейна университета штата Аризона. Делегация, в составе которой прибыла Синди Маккейн, будет наблюдать за демократичностью процесса волеизъявления граждан на выборах президента Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Я очень благодарен, что сенатор Маккейн всегда болел за Украину, приезжал на Майдан во время революции Достоинства – поддержать Украину. И рад, что мы были знакомы, часто общались. Человек жив, пока жива память о нем. Мы всегда будем помнить Джона Маккейна, который был большим другом Украины», - сказал Кличко во время встречи.

Синди Маккей поблагодарила мэра Киева за теплые слова и за то, что он был другом ее мужа. «Он очень любил Украину и ее народ и занимался судьбой вашего государства. Я считаю, что мы должны продолжать поддержку Украины. Именно поэтому я сегодня здесь - чтобы продолжить его дело», - отметила она.

Делегация Международного республиканского института будет наблюдать за процессом волеизъявления украинцев не только в Киеве, но и в других городах Украины.

Синди Маккейн пригласила Кличко в Вашингтон пообщаться с американскими политиками и сенаторами о вызовах, которые стоят перед Украиной и ее будущим, и отметила, что Кличко является лучшим промоутером Украины, к которому сегодня прислушиваются за рубежом.

Американский сенатор Джон Маккейн (республиканец, от штата Аризона), у которого была диагностирована опухоль мозга, ушел из жизни 25 августа в возрасте 81 года.

Маккейн был критиком российского президента Владимира Путина и сторонником предоставления Украине летального оружия для обороны от агрессии Москвы.