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Украина в 2018 году потеряла статус третьего в мире экспортера меда, вывоз которого из страны в прошлом году уменьшился более чем на четверть.

Об этом заявила и.о. министра аграрной политики и продовольствия Украины Ольга Трофимцева во время круглого стола «Взаимодействие агропроизводителей и пчеловодов. Как предупредить отравления пчел», сообщает Укринформ.

«Украина в 2018 году потеряла статус одного из трех крупнейших в мире производителей меда. В 2017 году Украина экспортировала около 68 тыс. тонн меда. В 2018 году эта цифра снизилась до 49,4 тыс. тонн», - сказала Трофимцева.

Она также отметила, что отравления пчел во время весенних полевых работ – результат недостаточной коммуникации фермеров и пчеловодов. Поэтому сейчас, по ее словам, государство всячески стимулирует налаживание взаимодействия в этой сфере.

И.о. министра сообщила, что в настоящее время ведется работа над проектом закона о пестицидах и ядохимикатах, в котором предусмотрено существенное усиление позиций пчеловодов и согласно этому законопроекту будет значительно усилен контроль за использованием агрохимикатов и пестицидов.

«Нужно искать баланс между интересами растениеводов, пчеловодов и животноводов. Главная проблема – использование контрафактной продукции средств защиты растений из-за низкого уровня образованности фермеров. Здоровье людей и пчел находятся в одной технологическом цепи, что вредно для пчел то и людям неполезно», - отметила Трофимцева.
ForUm

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