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Сегодня, 29 марта, детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством САП совместно с сотрудниками СБУ разоблачили в получении неправомерной выгоды судью Малиновского районного суда Одессы, сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

Отмечается, что это уже второй служитель Фемиды указанного суда, чью противоправную деятельность задокументировали детективы НАБУ.

Правоохранители продолжают неотложные следственные действия, после чего будет решаться вопрос сообщение о подозрении.

Действия указанного судьи предварительно квалифицируются по ч.3 ст.368 («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение») Уголовного кодекса Украины.

Как установило следствие, служитель Фемиды получил неправомерную выгоду в размере 2500 долларов США за принятие решения в пользу гражданина по гражданскому делу по решению жилищного спора.

Досудебное расследование по этим фактам детективы Национального бюро начали в марте 2019 года.
ForUm

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