Баланс внешней торговли товарами и услугами Украины за январь-февраль 2019 года сведен с дефицитом на уровне 1,292 миллиарда долларов, что на 5% выше дефицита за аналогичный период предыдущего года.
Как сообщает УНИАН со ссылкой на данные Национального банка Украины, дефицит внешней торговли товарами за этот период вырос на 2% - до 1,312 миллиарда долларов, в то время как профицит внешней торговли услугами сократился почти в 3 раза – до 20 миллионов долларов.
Напомним, Баланс внешней торговли товарами и услугами Украины за 2018 год сведен с дефицитом на уровне 11,492 млрд долл., что на 32,9% выше дефицита за 2017 год (8,644 млрд долл.)
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