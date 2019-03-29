И.о. главы министра здравоохранения Ульяна Супрун дала украинцам советы, как действовать в избирательный период, чтобы уменьшить уровень стресса.

«Набирает обороты предвыборное обострение: растет уровень стресса, тревожности, агрессивного общения, а в некоторых случаях - проявлений неадекватного поведения. Если вы испытываете стресс из-за будущих событий - вы не одни. Это обычное явление во многих странах, которые стоят перед важным выбором. К примеру, более 50% американцев назвали последние президентские выборы «важным источником стресса». В Украине мы не имеем такой статистики, но если принять во внимание активность людей в социальных сетях и на улицах, можем сказать, что воздух наэлектризован, а люди подергаются сильному стрессу с приближением этих выходных», – написала она на своей странице в Facebook.

По словам Супрун, стресс и негативные эмоции плохо влияют на наше здоровье, самочувствие и в целом портят качество жизни. «Поэтому их следует избавляться и всячески нивелировать их негативное влияние. Помогут советы Американской психологической ассоциации (APA) - как действовать в избирательный период, чтобы уменьшить уровень стресса», – подчеркнула она.

Ограничивайте ваше «потребление» медиа

Если 24-часовой цикл обвинений и обвинений в ответ от кандидатов вызывает у вас стресс — ограничьте свое время в медиа. Не смотрите все выступления кандидатов или телепередачи о них, не скрольте непрерывно ленту в соцсетях. «В предвыборный период есть смысл сделать перерыв от СМИ. Используйте это время для себя и семьи, делайте, что вам нравится, и не пытайтесь смотреть и знать все, что появляется о выборах в медийном пространстве. Чтобы быть в курсе, достаточно периодически читать новости качественные обзоры», - подчеркнула Супрун.

Не развивайте дискуссии, которые просто приведут к конфликту

Не продолжайте обсуждение выборов, если вы понимаете, что оно может перерасти в конфликт или агрессию. Обращайте внимание на частоту обсуждений с друзьями, членами семьи или сотрудниками. Если таких обсуждений сверх меры и они провоцируют стресс — старайтесь уменьшить их количество. Это сохранит ваши силы и время. 3. Признайте, что стресс и тревога относительно того, что может произойти, не приносят никакой пользы «Стресс и тревожность из-за выборов — достаточно распространенное явление, но они не стоят вашего здоровья. Более того, негативно влияют на качество жизни и забирают время, которое можно было бы использовать с пользой. Направьте свое внимание в более продуктивном направлении. Можно выбрать деятельность, которая также касается выборов, но в то же время затрагивает вопросы, которые вам больше по душе. К примеру, вы можете стать наблюдателем и отстаивать прозрачность и законность голосования», - советует и.о. главы Минздрава.

Что бы не произошло в день выборов — жизнь продолжается

Даже если ваш кандидат не выйдет во второй тур — это не катастрофа. Важно оставаться сознательным гражданином с активной позицией.

Голосуйте

«Сделать свой выбор в такой важный для Украины момент — обязанность каждого гражданина! Найдите время для того, чтобы спокойно и вдумчиво проанализировать произошедшее за последние годы в стране. Обязательно ознакомьтесь с программами кандидатов», - подытожила Супрун.



Напомним, очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

Если никто из кандидатов не наберет более 50% голосов, то второй тур пройдет 21 апреля.