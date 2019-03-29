Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали на получении неправомерной выгоды двух оперуполномоченных одного из районных отделов полиции Харькова, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что майор и старший лейтенант полиции требовали у местного жителя семь тысяч долларов США. За эту сумму полицейские обещали «решить вопрос» о непривлечении мужчины к уголовной ответственности за выявленные факты хранения и сбыта наркотических средств. Злоумышленники также обещали в дальнейшем «закрывать глаза» на его деятельность в сфере наркобизнеса. Правоохранители задержали полицейских в жилом массиве Харькова согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным сотрудникам полиции о подозрениях в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и избрании каждом из них меры пресечения. Продолжаются следственно-оперативные действия. Операция по разоблачению взяточников проводилась под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона.