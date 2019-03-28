По делу беглого бизнесмена Сергея Курченко объявлено подозрения 98 лицам, в том числе действующим чиновникам. Об этом Радио НВ сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

По его словам, Генпрокуратура объявила подозрения бывшему министру экологии Николаю Злочевскому, заместителю министра топлива и энергетики Игорю Кирюшину, бывшему главе Нацбанка Игорю Соркину, заместителям председателя Нацбанка, бывшим заместителям председателей Донецкой, Черкасской и Харьковской ОГА, а также председателю правления ГК «Черноморнефтегаз» - Валерию Ясюку.

Луценко добавил, что в деле Курченко осуждены экс-заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Александр Кацуба, экс-заместитель министра экономического развития Александр Сухомлин.

Напомним, 28 марта генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что Департаментом международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры завершено расследование в отношении Сергея Курченко, который подозревается в участии в преступной организации экс-президента Виктора Януковича.

Генпрокурор подчеркнул, что на сегодняшний день сообщено о подозрении 98 лицам, в том числе чиновникам (из них 12 высших должностных лиц министерств и ведомств, а также Национального банка Украины, 6 руководителей областных государственных администраций, 14 человек руководящего состава государственных компаний).

В то же время заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества в ГПУ, глава отдела процессуального руководства по уголовным производствам Константин Кулик в комментарии УНИАН подтвердил информацию СМИ о якобы предъявлении подозрений ближайшему окружению Президента Петра Порошенко. «Да, я подтверждаю, что такие подозрения были объявлены», - сказал он.

Позже пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган заявила, что сообщение о подозрении бывшей главе Национального банка Валерии Гонтаревой, экс-главе Администрации Президента Борису Ложкину, заместителю главы АП Алексею Филатову и управляющему партнеру группы компаний ICU Константину Стеценко было осуществлено с нарушением процессуального законодательства.