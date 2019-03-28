В третью субботу Великого поста, 30 марта, Православная Церковь отметит вторую великопостную Родительскую субботу – особый день поминовения усопших.

Фото: Фома

Согласно Уставу Церкви, особое поминовение усопших в храмах – великопостные Родительские субботы – совершается во вторую, третью и четвертую субботы Великого поста, сообщает сайт журнала «Фома».

В эти три дня Православная Церковь еще раз призывает всех верующих усиленно помолиться о своих усопших родителях, родственниках и близких.

В 2019 году в субботу 4-й недели Великого поста, 6 апреля, поминовение усопших отменяется из-за предпразднества Благовещения Пресвятой Богородицы.

Помимо великопостных Родительских суббот в Православной Церкви есть и другие виды Родительских суббот, которые отмечаются в иные дни церковного календарного года.