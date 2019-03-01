2 марта Православная Церковь отметит особый день поминовения усопших – Вселенскую родительскую субботу.

Фото: Фома

По традиции, за неделю до наступления Великого поста, в день предшествующий воспоминанию Последнего Страшного суда, христиане молят Господа явить Свою милость всем усопшим христианам, сообщает сайт журнала «Фома».

Именно поэтому в этот день Церковь молитвенно поминает всех умерших христиан, а в храмах служится особая, вселенская панихида.

Слово «вселенская» говорит о том, что в этот день поминаются усопшие чада всей Вселенской Православной Церкви.

В какое бы время они не жили и гражданами какого бы государства не были, если они были членами Православной Церкви – за всех за них в этот день и молится Церковь.