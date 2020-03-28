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Третью Родительскую субботу Великого поста 2020 года – особый день поминовения усопших – отмечает Православная Церковь 28 марта.

Фото: Фома 

По церковному Уставу, каждый Великий пост, в его вторую, третью и четвертую субботы, Церковь особым образом молится обо всех усопших христианах, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт журнала «Фома».

В эти три дня верующие призываются к усиленным молитвам о своих усопших родителях, родственниках и близких.
В Православной Церкви есть и другие виды Родительских суббот, которые отмечаются в иные дни церковного календарного года.

Ранее Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий сообщил, как приступать к таинствам в условиях пандемии.

«Храмы во время этой эпидемии являются тем местом, где человек умиротворяется, где человек находит для себя удовольствие, поэтому храмы не закрываются. Мы должны соблюдать те санитарные нормы, которые сегодня существуют. Нужно чтобы не было такого, что человек хочет исповедаться, причаститься, а пришло 20 человек одновременно. Лучше предварительно договориться с батюшкой в телефонном режиме, и священник назначит время, и люди смогут спокойно исповедаться и причаститься во исцеление души и тела», — сказал Митрополит Онуфрий.

 
ForUm

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