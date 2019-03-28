В Запорожье 28 марта ввели карантинные мероприятия из-за вспышки африканской чумы свиней среди диких животных, впервые обнаруженный на территории Национального заповедника «Хортица».

Как передает Радио Свобода, первые три случая смерти диких кабанов на острове зафиксировали 26 марта, на следующий день эксперты лабораторно подтвердили смерть животных от африканской чумы.

Как сообщило руководство заповедника, в настоящее время на острове зафиксировали уже 15 случаев смерти диких кабанов от африканской чумы. Работники Хортицы дополнительно обследуют территорию острова.

«В целом поголовье диких свиней, по оценкам прошлогодних учетов, составляло около 100 голов. Мы обратились в Минэкологии. Природные территории, где найдены погибшие животные, подпадают под действие Закона «Об охране окружающей природной среды», и Министерство экологии должно предоставить методические разъяснения о дальнейших действиях в отношении объектов природно-заповедного фонда в условиях вспышки этой болезни. Клинические исследования, с которыми наши специалисты познакомились, свидетельствуют о том, что эпидемия может уничтожить до 100% поголовья диких животных», - сообщил гендиректор заповедника Максим Остапенко.

Поскольку дикие животные активно мигрируют в весеннее время и могут оказаться за пределами острова, власти города Запорожье решили ввести карантинные мероприятия.

«Запорожье разделено сейчас на несколько зон. Первая зона – зона карантина, это наша защитная зона, где будет организовано работы по поиску животных, организации сжигания их трупов. Вторая зона – зона наблюдения, охватывает административные границы города. Эти зоны имеют различные ограничения и меры. Зона защиты – это фактически карантинная зона, на которую запрещен въезд с животными. Зона предполагает, например, ограничения на рынках – реализация исключительно мяса через бойни, усиленный ветеринарный контроль за реализацией мяса», - рассказал первый заместитель городского головы Сергей Мешок.

Карантинные мероприятия на территории города будут действовать 40 дней.

Африканская чума свиней – вирусное заболевание домашних и диких свиней. Оно передается при прямом контакте больных и здоровых животных, а также через продукты.