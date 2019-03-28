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Более 30 народных депутатов фигурируют в уголовных делах, которые расследуют следователи Государственного бюро расследований.

Об этом сообщил директор ведомства Роман Труба, передает Укринформ.

«У нас есть уголовные дела, в которых мы вызываем или будем вызывать народных депутатов. Участниками являются более 30 народных депутатов, в отношении которых мы будем осуществлять их допрос и принимать решение о предоставлении их действиям юридического анализа», - сказал он.

Труба рассказал, что больше всего народных депутатов фигурирует в деле о нецелевом использовании бюджетных средств.

«У нас есть основания говорить, что, возможно, депутаты имеют отношение к нецелевому использованию государственных средств. Именно в таком уголовном производстве есть наибольшее количество депутатов, которые будут вызваны и к которым у нас есть вопросы», - отметил глава ведомства.

По словам чиновника, по данному делу некоторые из нардепов уже допрошены. «Вызовы все еще направляются, и депутаты еженедельно к нам приходят и дают показания», - сказал он.

Труба отказался конкретизировать, о каком именно уголовном производстве идет речь. Он также сообщил, что следователи привлекли финансистов и экономистов, которые помогают им установить точную сумму ущерба.

Как сообщал ForUm, в течение трех месяцев работы Госбюро расследований осуществляло досудебное расследование по 5794 производствам: 510 из них уже направлены в суд.
ForUm

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