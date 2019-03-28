Предприятия оборонного комплекса Украины разработали и освоили производство электромагнитного оружия, предназначенного для поражения различных типов военных радиоэлектронных средств, в том числе систем энергопитания и систем передачи данных, сообщает пресс-служба государственного предприятие «Спецтехноэкспорт», входящего в состав ГК «Укроборонпром».

«Учитывая высокую наукоемкость и значительные финансовые затраты, которые требовались для проведения разработки нового типа оружия, ГХВП «Спецтехноэкспорт», входящее в состав ГК «Укроборонпром», в 2014-2015 годах провело работу по поиску иностранных партнеров, которые были готовы вложить деньги в украинскую разработку и заключил соглашение с оборонной компанией из Индии. Привлеченные иностранные средства были направлены на создание научно-технической документации и производство опытных образцов», – говорится в сообщении.

Отмечается, что по принципу работы новое электромагнитное оружие создает мощное электромагнитное излучение, что приводит к выходу из строя радиоэлектронной аппаратуры, которая есть в составе вооружений и военной техники, или создает значительные препятствия ее штатному функционированию.

«Благодаря проведенной работе, украинские ученые и разработчики получили надлежащий уровень финансирования, что позволило им выработать новые знания и воплотить их в новые рентабельные продукты. Также благодаря этому проекту Украина присоединилась к закрытому клубу государств, работающих над созданием высокоэффективного электромагнитного оружия», - сообщил директор ГП ГХВП «Спецтехноэкспорт» Владислав Бельбас.

Также сообщается, что такой тип вооружений использует только энергию электромагнитного излучения, поэтому его действие не имеет летального воздействия на людей, однако способен вывести из строя любую технику или объекты инфраструктуры, которые оснащены электронными системами. Электромагнитные боеприпасы могут быть размещены как на ракетных, так и авиационных носителях, включая беспилотные летательные аппараты.

«Таким образом, новое электромагнитное оружие может эффективно применяться против стратегически важных целей противника, в том числе командных и административных центров, узлов связи, электростанций, объектов противовоздушной обороны и т.д. без риска нанесения вреда гражданскому населению», – подчеркнули в госкомпании.

Отмечается, что в феврале 2019 года предприятие «Спецтехноэкспорт» уже осуществило поставку в Индию первой партии нового типа оружия и проводит переговоры по поставкам дополнительной партии указанных изделий. В то же время, оборонные предприятия Украины готовы, в случае заинтересованности со стороны силовых структур и направления соответствующего заказа, развернуть серийное производство электромагнитного оружия для украинской армии.