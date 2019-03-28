Министерство экологии и природных ресурсов опровергло информацию о закрытии уголовного производства о якобы незаконном обогащении министра Остапа Семерака. Соответствующее заявление распространила пресс-служба ведомства.

Так, сегодня, 28 марта, некоторые СМИ распространили информацию со ссылками на сомнительные источники о том, что САП и НАБУ закрыли уголовное производство «на основании пункта 4 статьи 284 Уголовно-процессуального кодекса Украины, то есть в связи с отменой уголовной ответственности за незаконное обогащение».

«Эта информация не соответствует действительности. Уголовное производство было закрыто еще в 2017 году в связи с отсутствием в действиях Семерака состава уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368-2КК Украины», - отмечается в сообщении.

Минприроды просит СМИ, которые распространили ранее ложную информацию, распространенную ИА «Украинские новости», опровергнуть указанные данные и проверять информацию через официальные источники, минуя ссылки на сомнительных «собеседников».