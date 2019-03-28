также в разделеМир
В Беларуси полетели головы чиновников после визита Лукашенко в коровник 68
Европарламент одобрил закон о запрете одноразового пластика 14
В Средиземном море мигранты захватили судно, которое их спасло 49
Мэй согласилась на отставку 49
В Литве осудили за военные преступления экс-министра обороны СССР 41
ЕС не признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами 20
Reuters: РФ перебросила в Венесуэлу специалистов по кибербезопасности 25
Британское правительство отклонило петицию об отмене Brexit 30
Конгресс США поддержал законопроект о противодействии «Северному потоку-2» 57
Европарламент разрешил странам ЕС не переходить на летнее время 47
Пентагон выделил $1 миллиард на «стену Трампа» 32
Канада не признает контроль Израиля над Голанскими высотами 28
В ООН высказались о статусе Голанских высот 77
Помпео о российских военных в Венесуэле: США не будут стоять, сложа руки 119
В британской лаборатории нашли следы тротила на обломках самолета Качиньского 126
Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами 37
ЕС завершил подготовку к Brexit без соглашения 46
Число жертв взрыва на китайском химзаводе увеличилось до 78 человек 24

Представители вооруженных сил Мальты освободили захваченный мигрантами у берегов Ливии нефтяной танкер.

Сейчас танкер направляется к порту Мальты с экипажем и мигрантами на борту, на берегу участники захвата будут переданы полиции, сообщает Русская служба ВВС.

Патрульный корабль остановил танкер до входа в мальтийские территориальные воды, на борт поднялся спецназ и взял судно под свой контроль, говорится в заявлении мальтийских властей.

Ранее стало известно, что группа мигрантов захватила нефтяной танкер, взявший их на борт у берегов Ливии, и приказала экипажу направляться к берегам Мальты.

Судно внезапно изменило курс, находясь в шести милях от Триполи и пошло на север. Представители мальтийских властей говорят, что танкер шел к острову полным ходом.

Речь идет о группе из примерно ста выходцев из Ливии. Предположительно они захватили нефтеналивной танкер «Эль Хиблу-1» после того, как узнали, что им грозит отправка на родину. Мальтийские военные отмечали, что не пустят захваченное судно в территориальные воды государства.

В Средиземном море регулярно гибнут люди, которые пытаются перебраться из южных стран в Европу на лодках. В сентябре Евросоюз временно приостановит морскую часть операции «София» - патрулирование моря для перехвата контрабанды, включая мигрантов.

Операция «София» была инициирована в 2015 году. В тот год, переправляясь через Средиземное море, погибло более 3700 человек. В сентябре мандат операции кончается, и Италия выступала против ее продолжения в нынешней форме, жалуясь на то, что все спасенные мигранты оказываются у нее.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1599 грн.
11
Теги