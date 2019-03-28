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Группа мигрантов захватила грузовое судно, которое ранее спасло их недалеко от побережья Ливии, сообщил вице-премьер Италии Матео Сальвини.

Судно, на котором находится около ста мигрантов, направляется к берегам Италии либо Мальты, передает Радио Свобода.

Сальвини назвал действия мигрантов «пиратством» и заявил, что похищенное судно не будет допущено в территориальные воды Италии.

По сообщениям итальянских СМИ, судно направлялось к побережью Ливии, чтобы оставить в порту спасенных в открытом море мигрантов, однако примерно в 10 километрах от берега мигранты захватили судно и, вероятно, заставили экипаж взять курс на Европу.

По словам неназванного представителя военно-морского флота Мальты, за судном ведется наблюдение, Мальта не намерена допускать судно в свои территориальные воды.

По данным правозащитных организаций, мигранты, перехваченные ливийской береговой охраной и высаженные в Ливии, помещаются в центры содержания, где они подвергаются насилию, а их права грубо нарушаются.
ForUm

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