Президент Беларуси Александр Лукашенко отправил в отставку вице-премьера Михаила Русого, министра сельского хозяйства и продовольствия Леонида Зайца и губернатора Могилевской области Владимира Доманевского. Об этом сообщила пресс-служба белорусского президента.

Чиновники потеряли свои должности после того, как 26 марта Лукашенко посетил молочно-товарный комплекс «Слижи» в Шкловском районе Могилевской области. Он резко раскритиковал беспорядок в производственных помещениях и условия содержания коров. «Если человек не понимает, что это Освенцим, а вы его ставите руководителем холдинга, я вас вообще не понимаю», — обратился Лукашенко к чиновникам.

После посещения коровника президент Беларуси поручил снять с должностей ответственных за состояние молочно-товарного комплекса и возбудить уголовные дела.