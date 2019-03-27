27 марта в 20:07 в Кропивницком по ул. Киевской на территории автостоянки возник пожар.

Как сообщает ГосЧС, по состоянию на 20:55 пожар локализован, горят пять грузовых автомобилей (автоцистерны-заправщики газом), десять легковых автомобилей и кровля рядом расположенного двухэтажного здания (размером 40х12 м) на площади 200 кв.

В результате взрыва емкости с газом, предварительно травмированы два человека, которые госпитализированы в больницу.

К тушению привлечены 60 человек и 15 ед. техники ГосЧС.