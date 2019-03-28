Россия планирует провести масштабные кибератаки на серверы Центральной избирательной комиссии и окружных комиссий в день выборов.

Об этом сообщает Служба внешней разведки.

«РФ планирует провести беспрецедентные кибератаки на серверы ЦИК и окружных избирательных комиссий Украины в день президентских выборов 31 марта с целью поставить под сомнение легитимность избирательного процесса», - говорится в сообщении.

Так, планируется заражение «вирусом-закладкой», способным искажать статистические данные серверов и компьютеров избирательных округов и участков.

Указанная программы будет активирована в день выборов атакой вирусов других типов, направленных на препятствование передачи данных в ЦИК и централизованного подсчета голосов в режиме онлайн. Для планируемых атак будут использоваться программы-вредители, разработанные российскими спецслужбами для гибридной войны.

Также РФ готовит одновременно масштабные экзит-полы на территории Украины и «параллельный подсчет» голосов на Востоке и Юге Украины, что якобы демонстрировать умышленное занижение ЦИК количества голосов, отданных за пророссийских кандидатов.