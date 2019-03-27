Сегодня, 27 марта, Кабинет Министров Украины одобрил распоряжение «Об утверждении численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, объема расходов для проведения призыва в апреле-июне 2019», сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Согласно документу, в апреле-июне в Вооруженные силы и другие воинские формирования Украины для прохождения срочной военной службы будут отправлены 18752 человек.

Из них в Вооруженные силы Украины - 9000 человек, Государственную специальную службу транспорта - 600 человек, Государственную пограничную службу - 4000 человек, Национальную гвардию Украины - 5152 человек.

В Минобороны подчеркнули, что это решение правительства обеспечит своевременное выполнение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением призыва граждан Украины на срочную военную службу.

Напомним, в ходе осенней призывной кампании 2018 года на военную службу планировалось привлечь почти 18 тыс. человек.