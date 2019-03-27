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Правительство Великобритании отклонило петицию с 5,8 млн подписями, которая требует прекращения выхода страны из состава ЕС путем отмены действия статьи 50 Лиссабонского договора. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на The Guardian.

В своем официальном ответе, размещенном на сайте парламентских петиций, Департамент по выходу из ЕС заявил: «Политика правительства сохраняется, оно не будет отменять статью 50 (возможность выхода из ЕС. - Ред). Мы будем придерживаться результатов референдума 2016 года и работать для достижения соглашения, которое обеспечит нам выход из ЕС».

«Отмена статьи 50 подорвала бы нашу демократию и доверие. В 2016 году 17,4 миллиона человек проголосовали за выход из Европейского Союза, надеясь, что результат будет соблюден», - говорится в заявлении правительства.

Отмечается, что петицию обсудят 1 апреля - министр британского правительства будет обязан ответить на нее, но не будет голосования по действиям, которые она требует.

Кроме этого, депутаты обсудят еще 2 петиции: первая призывает ко второму референдуму и получила более 120 тысяч подписей, вторая - имеет более 140 тысяч подписей и требует, чтобы Великобритания вышла из ЕС 29 марта с соглашением или без него.

Напомним, Британия должна была покинуть Евросоюз 29 марта. Однако в среду премьер-министр Британии Тереза Мэй официально попросила ЕС об отсрочке до 30 июня.

Лидеры ЕС согласились дать Британии отсрочку по Brexit до 22 мая, но только при условии, что британский парламент все-таки примет соглашение о выходе из ЕС.

Отсрочка понадобилась, поскольку британский парламент дважды отверг проект соглашения о выходе, составленный правительством Терезы Мэй и Брюсселем.
ForUm

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