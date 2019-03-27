Утром 27 марта вблизи села Удачное Покровского района Донецкой области на территории шахты «Покровская» ЗАО Шахтоуправление «Покровское» в вентиляционном штреке возник пожар, эвакуировано 29 рабочих, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что около 4:50 в вентиляционном штреке №11 на горизонте 815 м на участке №5 возник пожар.

Жертв и пострадавших нет. На участке находились 29 человек, которые выведены на поверхность. На аварийном участке работы приостановлены, шахта работает в штатном режиме. К тушению привлечены 4 отделения ДВГРЗ Минэнергоугля.