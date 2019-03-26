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Государственная миграционная служба по всей Украине будет выдавать уже изготовленные паспорта в канун и день проведения выборов президента, сообщает пресс-служба ГМС.

«Государственная миграционная служба Украины способствует тому, чтобы граждане Украины смогли реализовать свое избирательное право, имея на руках паспорт гражданина Украины. Поэтому в канун и день проведения выборов 30 и 31 марта 2019 года, организовано дежурство сотрудников территориальных органов и подразделений ГМС на территории всей Украины для выдачи уже изготовленных паспортов, которые доставлены в территориальные органы и подразделения ГМС», –говорится в сообщении.

Также отмечается, что ГМС обратилась в ГП «Полиграфический комбинат «Украина» с предложением рассмотреть возможность безотлагательного производства и персонализации паспортов гражданина Украины для их дальнейшей оперативной доставки в территориальные органы и подразделения ГМС.

Кроме того, с целью своевременного получения паспортов гражданами Украины ГМС обратилась в Центры предоставления административных услуг и центров обслуживания граждан «Паспортный сервис» с предложением рассмотреть возможность организации работы по выдаче паспортов 30 и 31 марта.
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