Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины в ходе расследования противоправных действий отдельных должностных лиц Государственной миграционной службы установил факт выдачи «вору в законе» из РФ украинского заграничного паспорта, сообщает пресс-служба ведомства.

В начале 2018 года сотрудники ДВБ установили причастность отдельных должностных лиц ГМС к незаконной деятельности. В частности, начальник одного из отделов столичного управления ГТС в сговоре с другими лицами был уличен в изготовлении загранпаспортов для граждан Украины в обход установленного порядка за систематические взятки.

Главным следственным управлением НПУ по данному факту было начато уголовное производство по ч.3 ст.28, ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины.

Во время задержания чиновника проводился обыск и его автомобиля, где правоохранители нашли загранпаспорт на имя 44-летнего уроженца РФ. При проверке информации оперативники ДВБ НПУ установили, что данные, указанные в документе, принадлежат лицу, известному в криминальном мире под прозвищами «Рома Кривой», «Рома Краснодарский» и «Кащей».

Гражданство Украины человек приобрел на основании п.1 ст.8 Закона Украины «о гражданстве» - по территориальному происхождению, в связи с тем, что его отец родился в Украине. При подаче документов в миграционную службу предоставил копию паспорта гражданина Израиля и свидетельство о рождении, выданное в Московской области.

Однако по просьбе ДВБ НПУ в правоохранительные органы Израиля получен ответ о том, что паспорт их гражданина значится похищенным и таким, что выдавался другому лицу. Соответствующая информация внесена в банк данных Интерпола.

Кроме того, свидетельство о рождении указанное фамилия не выдавалось, а сам человек Российской Федерацией объявлен в международный розыск за совершение ряда преступлений: организация преступной группировки, вымогательство, преступления, связанные с незаконным оборотом оружия и наркотиков, за что ему грозит пожизненное лишение свободы.

Департаментом внутренней безопасности НПУ было инициировано к ГМС Украины ходатайство на процедуру отмены решения о предоставлении гражданства Украины разоблаченному лицу. Гражданство отменено, а данные паспорта внесены в базу Интерпола, как недействительные.

В настоящее время «вор в законе» задержан правоохранителями на территории Польши, где решается вопрос об экстрадиции злоумышленника в РФ, для привлечения к уголовной ответственности.