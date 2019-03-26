также в разделеСтолица
ГБР начало расследовать ДТП с патрульными в Киеве 17
На приемную нардепа Березы в Киеве напали «титушки» 110
В Киеве авто патрульных попало в ДТП: водитель уснул за рулем 78
В центре Киева компания парней устроила драку с охранниками супермаркета 40
В Киеве от взрыва погиб разыскиваемый за убийство россиянин 57
В Киеве при взрыве гранаты погиб мужчина 30
Полиция: До 5 тысяч человек приняли участие в акции Нацкорпуса 76
ДТП в Киеве: столкнулись два такси, есть трое пострадавших 34
В Киеве началась акция протеста Нацкорпуса 799
Кличко опроверг требование ЮНЕСКО о прекращении работ по строительству пешеходного моста 54
Владелец элитного авто устроил стрельбу после ДТП 101
В Киеве ожидается усиление порывов ветра 63
Спад промпроизводства замедлился до 1,8% 27
В Киеве отремонтировали 48-летнюю станцию метро 72
Киев выплатит детям-сиротам и лицам с инвалидностью матпомощь 43
На избирательном участке в Киеве пропала печать, открыто дело 22
ДТП на «Дорогожичах»: Водитель заявил об отказавших тормозах, его задержали 48
В Киеве маршрутка сбила трех пешеходов на переходе 60

Информация о минировании офиса кандидата в Президенты Украины Анатолия Гриценко в Киеве не подтвердилась, сообщает пресс-служба столичного главка.

Анонимное сообщение поступило по спецлинии 102: неизвестный рассказал, что вчера во время распития алкогольных напитков его знакомый говорил о заминировании офиса Гриценко. Злоумышленник даже показал ему пакет с устройством, похожим на взрывчатку.

На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа Голосеевского управления и специалисты профильных служб.

Проводилась эвакуация лиц из помещения и проверка здания и прилегающей к ней территории. Опасных предметов не обнаружили.

Указанную информацию внесли в журнал единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос об открытии уголовного производства. Правоохранители проводят мероприятия по установлению человека, который сообщил о заминировании, и его товарища, который планировал совершить преступление.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги