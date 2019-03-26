Информация о минировании офиса кандидата в Президенты Украины Анатолия Гриценко в Киеве не подтвердилась, сообщает пресс-служба столичного главка.

Анонимное сообщение поступило по спецлинии 102: неизвестный рассказал, что вчера во время распития алкогольных напитков его знакомый говорил о заминировании офиса Гриценко. Злоумышленник даже показал ему пакет с устройством, похожим на взрывчатку.

На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа Голосеевского управления и специалисты профильных служб.

Проводилась эвакуация лиц из помещения и проверка здания и прилегающей к ней территории. Опасных предметов не обнаружили.

Указанную информацию внесли в журнал единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос об открытии уголовного производства. Правоохранители проводят мероприятия по установлению человека, который сообщил о заминировании, и его товарища, который планировал совершить преступление.