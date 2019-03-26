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В ночь на 25 марта в пгт Богородчаны неизвестный разрисовал свастикой стены здания районного военного комиссариата.

Как сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области, правонарушителя разыскали через несколько часов. Им оказался 48-летний житель района.

Указанное сообщение внесли в Единый реестр досудебных расследований по факту хулиганства, предусмотренного ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении правонарушителю подозрения в совершении преступления.

Злоумышленник неоднократно судимый, в 2019 году вышел из мест лишения свободы за совершение аналогичного преступления.

Правоохранители выявили еще несколько административных зданий в центре Богородчан с надписями на фасадах.
ForUm

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