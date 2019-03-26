Помощь для вынужденных переселенцев Донбасса, проживающих в Успенской Святогорской лавре, доставлена в обитель из Словацкой Республики на первой седмице Великого поста.

Фото: УПЦ

Как сообщается на сайте обители, для вынужденных переселенцев присланы несколько коробок с одеждой и обувью. Помощь собрана в г. Банске-Бистрице по инициативе общественной благотворительной организации «ЗАУС».

О беженцах в Святогорской лавре представители «ЗАУС» узнали через Интернет и решили организовать для них сбор вещей. Подобную помощь планируется оказывать и в дальнейшем.

С 2014 года в Успенской Святогорской лавре на полном обеспечении монастыря проживают беженцы Донбасса, которых на данный момент около 250 человек (из них 50 детей). Это люди, которые вследствие военных действий оказались без жилья, родственников и средств к существованию.

Святогорская лавра просит при возможности оказывать переселенцам материальную помощь. Реквизиты указаны на сайте монастыря.