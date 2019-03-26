Малиновский районный суд Одессы приговорил гражданина Молдовы, который 24 декабря 2014, применяя самодельное взрывное устройство, совершил взрыв на перегоне Одесса-Застава-1 - Одесса-Западная, к 6 годам и 3 месяцев лишения свободы и компенсации причиненного имущественного ущерба.
Об этом сообщает пресс-центр регионального филиала «Одесская железная дорога».
Тогда взрывное устройство сработало под первым вагоном с головы поезда с дизельным топливом и повредилоэлектровоз, правую рейку с разрушением двух шпал, а также буферные фонари, лобовое стекло и защитную крышку розеток системы со стороны машиниста электровоза. Незаконные действия мужчины создали угрозу жизни и здоровью личного состава и сотрудников моторвагонного депо, расположенного рядом с местом взрыва.
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