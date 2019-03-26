С 31 марта поезда на территории Украины будут курсировать по летнему времени. Время отправления и прибытия поездов в билетах указывается уже с учетом этого перехода, сообщила пресс-служба Укрзализныци.

В связи с переходом на летнее время 31 марта 2019 в 3:00 по киевскому времени стрелки часов будут переведены на один час вперед.

«В билетах на поезда формирования Укрзализныци указан уже откорректированный график движения пассажирских и пригородных поездов. Поэтому путешественникам, которые запланировали поездки на этот выходной день, а также тем, кто будет встречать на вокзале друзей или гостей в понедельник 1 апреля, стоит быть внимательными и своевременно привести в соответствие время своих часов», - говорится в сообщении.

Все изменения были заранее внесены и согласованы с администрациями железных дорог соседних стран.

Напомним, переход на зимнее и летнее время осуществляется в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 «О порядке исчисления времени на территории Украины».