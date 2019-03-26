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Министерство обороны США выделило 1 миллиард долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

На эти средства, которые запрашивало министерство внутренней безопасности, должен быть возведен отрезок стены длиной 91 километр в районе Эль-Пасо в Техасе, заявил в понедельник, 25 марта, исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шанахан, передает DW.

Американский Конгресс отказался предоставить деньги на возведение пограничного сооружения, которого добивается президент США Дональд Трамп. Из-за этого глава Белого дома объявил в феврале о введении чрезвычайного положения, который позволяет ему получить из бюджета недостающие миллиардные суммы в обход Конгресса. Сенат США проголосовал за отмену режима ЧП, однако Трамп наложил вето на решение Сената.

В конце 2018 года споры вокруг стены стали причиной шатдауна – частичной блокировки работы государственных учреждений США, которая продолжалась 35 дней, став самой длительной в истории страны.
ForUm

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