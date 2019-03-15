Сенат (верхняя палата Конгресса США) 14 марта принял резолюцию, блокирующую декларацию президента Дональда Трампа о введении в стране чрезвычайного положения в связи с необходимостью возведения стены на границе с Мексикой.



Как сообщает УНИАН со ссылкой на телеканал CNBC, резолюцию поддержали 59 сенаторов, среди них - 12 республиканцев. 41 член Сената был против.

26 февраля аналогичную резолюцию приняла Палата представителей Конгресса.

Трамп имеет возможность ветировать решение Конгресса, что станет первым случаем применения вето за его президентскую каденцию. По закону, преодоление права вето потребует двух третей голосов в обеих палатах Конгресса.

Напомним, 15 февраля глава Белого дома Дональд Трамп после того, как Конгресс США отказал ему в выделении $5,7 млрд на пограничную стену, объявил чрезвычайную ситуациюнационального уровня. При этом, своим распоряжением он предусмотрел перераспределение около $8,1 млдр из фондов Минобороны и Минфина на выполнения его давнего обещания – возведение стены на границе с Мексикой.

16 штатов подали иск против объявления Трампом чрезвычайной ситуации национального уровня.