Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор объявил об уходе из ММА.

«Короткое объявление: я решил закончить карьеру в спорте, формально именуемом ММА (Mixed Martial Arts - смешанные боевые искусства). Желаю всем бывшим коллегам успеха в соревнованиях. Я теперь присоединюсь к моим бывшим партнерам, которые уже на пенсии. Всем пина колада за мой счет, парни», - говорится в Twitter спортсмена.

Hey guys quick announcement, I’ve decided to retire from the sport formally known as “Mixed Martial Art” today.

I wish all my old colleagues well going forward in competition.

I now join my former partners on this venture, already in retirement.

Proper Pina Coladas on me fellas! — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 26 марта 2019 г.





Отметим, что в апреле 2016 года 30-летний боец уже объявлял о завершении карьеры, но затем написал, что уходить из ММА не собирается.

Ирландец является бывшим чемпионом UFC в полулегком и легком весе, в ММА на его счету 21 победа и 4 поражения. Последний профессиональный бой он провел в октябре, проиграв Хабибу Нурмагомедову.

Также он провел один боксерский поединок и был нокаутирован Флойдом Мэйвезером-младшим.