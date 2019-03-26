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Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор объявил об уходе из ММА.

«Короткое объявление: я решил закончить карьеру в спорте, формально именуемом ММА (Mixed Martial Arts - смешанные боевые искусства). Желаю всем бывшим коллегам успеха в соревнованиях. Я теперь присоединюсь к моим бывшим партнерам, которые уже на пенсии. Всем пина колада за мой счет, парни», - говорится в Twitter спортсмена.

 


 

Отметим, что в апреле 2016 года 30-летний боец уже объявлял о завершении карьеры, но затем написал, что уходить из ММА не собирается.

Ирландец является бывшим чемпионом UFC в полулегком и легком весе, в ММА на его счету 21 победа и 4 поражения. Последний профессиональный бой он провел в октябре, проиграв Хабибу Нурмагомедову.

Также он провел один боксерский поединок и был нокаутирован Флойдом Мэйвезером-младшим.
ForUm

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