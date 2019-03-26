Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор объявил об уходе из ММА.
«Короткое объявление: я решил закончить карьеру в спорте, формально именуемом ММА (Mixed Martial Arts - смешанные боевые искусства). Желаю всем бывшим коллегам успеха в соревнованиях. Я теперь присоединюсь к моим бывшим партнерам, которые уже на пенсии. Всем пина колада за мой счет, парни», - говорится в Twitter спортсмена.
Hey guys quick announcement, I’ve decided to retire from the sport formally known as “Mixed Martial Art” today.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 26 марта 2019 г.
I wish all my old colleagues well going forward in competition.
I now join my former partners on this venture, already in retirement.
Proper Pina Coladas on me fellas!
Отметим, что в апреле 2016 года 30-летний боец уже объявлял о завершении карьеры, но затем написал, что уходить из ММА не собирается.
Ирландец является бывшим чемпионом UFC в полулегком и легком весе, в ММА на его счету 21 победа и 4 поражения. Последний профессиональный бой он провел в октябре, проиграв Хабибу Нурмагомедову.
Также он провел один боксерский поединок и был нокаутирован Флойдом Мэйвезером-младшим.
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