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22 октября в Champion Hall|Parimatch КВЦ «Парковый» состоялась пресс-конференция с Конором МакГрегором. Легендарный боец UFC впервые посетил Украину по приглашению бренда Parimatch, официальным амбассадором которого он является с февраля этого года.

Макрегор уже давно зарекомендовал себя как неординарная личность. Начинал он как скромный сантехник из глубинки, но своим трудом и упорством показал, что можно стать кем угодно. Сейчас он известен не только как спортсмен, но и как бизнесмен, лидер мнений.  

«Я очень рад быть в Украине. Первое, что я заметил —  большое количество бордов в аэропорту и по городу со мной. Это действительно приятно и мотивирует.  Украинский спорт, в частности бокс —   это мировой феномен. Ломаченко, Усик и другие — настоящие звезды и профессионалы», — прокомментировал встречу спортсмен.

Вместе с Конором в Киев прилетела и его супруга Ди Девлин, которая умеет готовить котлеты по-киевски, которые очень по душе бойцу. 

«Люблю котлеты по-киевски. Моя девушка готовит их для меня. Из напитков люблю кофе и воду. Это хорошо для спортсмена. Сейчас у меня есть диетолог. У меня было много взлетов и падений. Со временем я научился правильно тренироваться, кушать, придерживаться режима. Мы все люди. Ты можешь проигрывать, но надо продолжать работать и отдаваться своей работе. Просто надо верить в себя», - сказал боец UFC.
ForUm

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