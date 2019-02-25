На Львовщине 24 февраля состоялась траурная церемония, посвященная памяти жертв погрома в Гуте Пеняцкой 28 февраля 1944 года. Президент Польши Анджей Дуда написал в письме к участникам мероприятия, что в Гуте Пеняцкой произошел акт геноцида, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на PolskieRadio24.

«Геноцид, который здесь совершили солдаты дивизии СС «Галичина» и Украинской повстанческой армии, был одним из крупнейших в многолетнем ряду преступлений, который мы называем резней польского населения на Волыни, Подолье и Львовщине», - считает президент Польши, письмо которого прочитал президентский министр Адам Квятковский.

«Единственной «виной» жертв был польский язык и идентичность, верность традиции и любовь к Родине. Их убили, потому что они были поляками», - убежден Дуда.

28 февраля 1944 немецкие каратели уничтожили все польское село Гута Пеняцкая (172 хозяйства) и убили всех жителей (по разным оценкам, от 500 до 800 человек, включая женщин и детей). Спастись удалось одному поляку, который сумел убежать, пишет «Историческая правда».

Ряд польских исследователей возлагали ответственность за истребление Гуты Пеняцкой на подразделения дивизии войск СС «Галичина». По утверждению исследователя Андрея Боляновского, в то время там не действовал ни один из куреней этой дивизии. Согласно документам польского Архива новейших актов, село сожгло подразделение немецкой тайной полевой полиции.

Причиной карательной акции были потери оккупантов в связи с активной деятельностью советского партизанского отряда в районе села незадолго до того.

Дуда в обращении напомнил слова президента Леха Качиньского, который был в Гуте Пеняцкой десять лет назад и призвал к примирению Польши и Украины.

«Он говорил о тяжелой правде о том, что произошло. О влиянии тоталитарных государств на споры, разделяющие народы, и о мучительной ране в сердцах, которая отразилась тенью на наших отношениях. Он призвал к примирению, солидарности и созиданию общего лучшего будущего, дружбы и мира. Его призыв к молитве словами «прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим» через эти десять лет остается актуальным и в дальнейшем», - отметил Дуда.

Вторая часть торжества по случаю 75-летия уничтожения Гуты Пеняцкой состоится в четверг в Варшаве перед Могилой неизвестного солдата.