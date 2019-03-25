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Британский Офис по расследованию мошенничеств (SFO) не проводит расследований в отношении Президента Петра Порошенко, сообщило Посольство Великобритании в Украине.

«На фоне последних спекуляций, британский Офис по расследованию мошенничеств (SFO) подтверждает, что сейчас не проводит расследование в отношении президента Порошенко», - говорится в сообщении дипведомства в Twitter.

Напомним, 23 марта кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Кипрский суд Британское бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO) и Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) начали расследование в отношении Президента Украины Петра Порошенко и его окружения.
ForUm

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