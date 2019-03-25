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Украинским пограничникам поступают сообщения от неизвестных адресантов о якобы прибытии спецназа США в Украину и третьем Майдане, сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

«В последние дни много пограничников, а возможно, и других граждан, начали получать смс провокационного содержания от неустановленных лиц. В сообщениях говорится о якобы тайном прибытии в Киев «американского спецназа», что вопрос «Майдана 3.0» уже решен и не имеет смысла служить так как «за вас все уже порешали», - написал он в Facebook.

В ведомстве официально заявили, что ни американский, ни любой другой спецназ в Украину не прибывал.

«Пограничники находятся на своих рабочих местах и ​​позициях и добросовестно и спокойно выполняют возложенные на них народом Украины обязанности. Не стоит поддаваться провокациям и панике. А в случае, если подобные смс приходят и вам на телефон - сообщайте в компетентные правоохранительные органы. Думаю, источники этих «сообщений» будут установлены довольно быстро», - отметил Слободян.
ForUm

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