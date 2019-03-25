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В течение минувшей недели в Украине от осложнений кори умерли 4 человека, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.

В течение 12-й недели корью заболели 2179 человек - 1020 взрослых и 1159 детей.

Отмечается, что после нескольких недель падения уровня заболеваемости корью в Украине он снова начал расти. По оперативным данным, больше всего новых случаев кори с 15 по 21 марта включительно зарегистрировано в Хмельницкой области (207 больных: 95 взрослых и 112 детей), Львовской (186: 56 взрослых и 130 детей), Киевской (177: 99 взрослых и 78 детей), Ривненской (157: 39 взрослых и 118 детей), а также в Киеве (203 110 взрослых и 93 ребенка).

С начала года (с 28 декабря 2018 до 12 марта) корью заболели 32 939 человек - 14 830 взрослых и 18 109 детей. От осложнений кори умерли 14 человек.
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