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Во время избирательного процесса суды будут работать в усиленном режиме.

Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко, передает Укринформ.

«Суды, также как и все избирательные комиссии, возглавляемые Центральной избирательной комиссией, и в день выборов, и в дни до дня голосования будут работать в специальном режиме. В день выборов они будут работать круглосуточно, потому что наш закон предусматривает ряд категорий и жалоб, подаваемых участниками избирательного процесса, которые должны быть рассмотрены безотлагательно», - сказал Петренко.

По его словам, на данный момент Государственная судебная администрация организует работу всех судов по стране таким образом, чтобы они обеспечили оперативное и своевременное рассмотрение всех жалоб, которые определены нашим законодательством в вопросах нарушения избирательных прав.

«Поэтому я убежден, что как это было и на прошлых выборах, суды работали в усиленном режиме, так и в этот раз мы как государство обеспечим защиту и возможность использования права на судебную защиту каждому гражданину, то ли это избиратель, то ли участник избирательного процесса», - добавил министр.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта.
ForUm

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