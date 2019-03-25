Экс-руководителям госкомпании «Укрспецэкспорт», которые в течение 2010-2012 годов завладели 23,87 млн долларов, сообщено о подозрении. Об этом на своей странице в Facebook сообщала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Сообщено о подозрении бывшим руководителям ГК «Укрспецэкспорт», которые на протяжении 2010-2012 годов путем злоупотребления своим служебным положением путем заключения соглашения о сотрудничестве с иностранной компанией, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах, с целью исключительно обеспечения документального оформления фиктивных хозяйственных отношений и противоправного перечисления денежных средств без выполнения каких-либо работ и услуг ГК «Укрспецэкспорт» по внешнеэкономическим контрактам, завладели денежными средствами на сумму 23 млн 870 тыс. 458 долл. США, что согласно официальному курсу НБУ на момент совершения преступления составляет 190 062 578 грн, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины», – написала она.

По словам Сарган, учитывая, что указанные лица скрываются от органа досудебного расследования, они объявлены в розыск, при этом, по постановлениям других органов досудебного расследования подозреваемые также находятся в розыске за совершение корыстных преступлений.

«В то же время, в период реализации преступного плана по завладению указанными денежными средствами, один из подозреваемых бывший руководитель ГК «Укрспецэкспорт» был назначен на должность руководителя ГК «Укроборонпром», а в дальнейшем Министром обороны Украины», – подчеркнула она.

Главной военной прокуратурой ГПУ осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

Напомним, 15 марта 2017 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что бывшему руководителю компании «Укрспецэкспорт» Бондарчука арестовали в Лондоне.

Позже экс-руководитель «Укрспецэкспорта» на своей странице в Facebook опубликовал свое фото в одном из лондонских баров с сегодняшним номером газеты The Guardian в руках. В то же время пресс-секретарь генпрокурора сообщила, что Бондарчука выпустили под залог.

Великобритания предоставила Бондарчуку политическое убежище.