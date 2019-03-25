Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины рассматривает предложение изменения в проектировании трамвайных остановок – обустройство на трамвайных остановках повышенных посадочных платформ на одном уровне с полом трамваев для безопасности дорожного движения и удобства пассажиров.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ведомства.

«Трамвайные остановки, которые у нас существуют сейчас, к сожалению, нельзя назвать ни удобными, ни безопасными. Ведь для того, чтобы попасть в транспорт, пассажиру необходимо преодолеть большую разницу высоты между асфальтом и полом трамвая – это очень неудобно. А для маломобильных групп населения – людей с инвалидностью, пожилых людей или родителей с детьми в колясках – это вообще непреодолимое препятствие. Кроме того, опасность для пассажиров при выходе или входе в трамвай. Поэтому мы решили изменить соответствующую норму в ГСН. Эксперты сейчас анализируют положительный европейский опыт с тем, чтобы внедрить его и в Украине», - написал замминистра Лев Парцхаладзе в Facebook.

Он рассказал, что в большинстве городов Европы трамвайные остановки устраиваются с повышенными посадочными платформами. За счет подъема уровня проезжей части, на которой располагается такая платформа, она становится на одном уровне с полом трамвая.

Во-первых, это удобно для любых категорий пассажиров, во-вторых, создает препятствие для автомобилистов, заставляя их снизить скорость и остановиться перед платформой.

Согласно предложению, такие платформы могут обустраиваться на проезжей части дороги путем поднятия ее до уровня пола трамвая и тротуара – в целом на 15 см. Попасть на такую ​​платформу или сойти с нее можно с помощью пологих спусков или пандусов, которые устраиваются с обеих сторон платформы.

Проект изменений в ГСН сейчас разрабатывается ГП «ГосдорНИИ».