В понедельник, 25 марта, в центре Киева произошла драка между сотрудниками супермаркета BILLA и компанией парней. Конфликт случился из-за того, что молодые люди с явными признаками алкогольного опьянения зашли в магазин в запрещенное для продажи алкоголя время, открыли пиво прямо внутри супермаркета и стали его пить, даже не пытаясь расплатиться за товар.

Кассиры BILLA сделали парням замечание, попросили расплатиться и вызвали патрульных для оформления протокола о нарушении, сообщает Информатор.

В свою очередь, компания отреагировала агрессивно и начала кидаться на сотрудников магазина, после чего попыталась сбежать, так и не заплатив. Охрана супермаркета последовала за ними и уже на улице между участниками конфликта произошла драка.

Охранники пытались уладить все не применяя явной силы и просто заламывая парней, но те были настроены решительно: били охранников и кассиров ногами, а для более «внушительного» эффекта даже разгонялись и делали какие-то странные движения, напоминающие кадры из мультфильма «Кунг-фу панда». Все это длилось около 15 минут. Агрессивная молодежь время от времени изматывалась, сотрудники BILLA просто их удерживали, но отдохнув, парни снова «рвались в бой». Несколько раз пьяные участники потасовки оказывались на земле и продолжали размахивать ногами уже лежа.

Но, увидев подъезжающий на Бессарабскую площадь патруль, пыл парней очень быстро усмирился. Один из трех представителей агрессивной компании сбежал, а еще двое остались «в руках» охранников. Сотрудники супермаркета передали нарушителей закона правоохранителям, которые составили протокол и провели разъяснительную беседу с буйными парнями. Допить пиво им так и не удалось, но и оплатить его желания также не возникло.

Работники BILLA сообщили, что убытки магазина составили около 200 гривен. Они, к счастью, не получили травм, в отличие от агрессоров, которые ушли с места происшествия с разбитыми лицами. Но, по мнению охранников супермаркета, получили по заслугам. Также представители охраны поделились, что подобные ситуации происходят довольно часто и невыплаченные за товар деньги волнуют их намного меньше, чем нарушение закона, который запрещает употребление и продажу алкоголя за пределами баров, кафе, ресторанов и клубов.