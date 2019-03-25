В Днипре собака нашла женщину, которая двое суток пробыла в канализационном коллекторе, сообщает пресс-служба ГосЧС.

24-го марта в 16:01 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что женщина упала в колодец на улице Баженова Шевченковского района Днипра.

По указанному адресу было направленк спасательное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГосЧС Украины в Днепропетровской области.

По прибытию к месту вызова спасатели с помощью лестницы и спасательной веревки достали женщину, гражданку 1952 года рождения из колодца и передали работникам скорой медицинской помощи.

В то же время, кинолог-спасатель Павлоградского поисково-спасательного отряда «Антарес» Союз Самаритян-кинологов Украины (KSBU) Лариса Борисенко на своей странице в Facebook сообщила, что пострадавшую, которой 65 лет, нашла собака.

«Нашла Спарки. На место вызвали бригаду ГосЧС, скорую помощь. Пострадавшую транспортировали в 16-ю больницу. г. Днипро (в сознании!). Пробыла в канализационном коллекторе 2-е суток. Продолжительность поиска с момента запуска собаки - около 30-40 минут, на данной локации - примерно 10 минут», - написала Борисенко.