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Под посольством России в Киеве прошел митинг с требованием освободить Павла Гриба, которого суд в Ростове-на-Дону заключил в тюрьму на шесть лет, и других украинцев, находящихся в российских тюрьмах по политическим мотивам или удерживаемых группировками «ДНР» и «ЛНР» на Донбассе.

Как сообщает «Радио Свобода», также участники акции призвали граждан Украины воздержаться от поездок в Российскую Федерацию. К митингующим никто не вышел.

Такая же акция в Одессе собрала около десятка митингующих.

Организатором митинга выступила общественная организация «Фундация региональных инициатив». Ее представители анонсировали аналогичные акции во Львове и Харькове.

Напомним, северокавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил украинца Павла Гриба к 6 годам заключения.
ForUm

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