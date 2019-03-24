Под посольством России в Киеве прошел митинг с требованием освободить Павла Гриба, которого суд в Ростове-на-Дону заключил в тюрьму на шесть лет, и других украинцев, находящихся в российских тюрьмах по политическим мотивам или удерживаемых группировками «ДНР» и «ЛНР» на Донбассе.

Как сообщает «Радио Свобода», также участники акции призвали граждан Украины воздержаться от поездок в Российскую Федерацию. К митингующим никто не вышел.

Такая же акция в Одессе собрала около десятка митингующих.

В Одесі активісти ФРІ вийшли в підтримку українськиз політв'язнів, зокрема Павла Гриба. 22 березня російський суд приговорив його до 6 років позбавлення волі за нібито підготовку теракту. Подібні акції також пройшли сьогодні у Києві, Харкові та Львові. pic.twitter.com/6m5QtNMJJy — Michael Shtekel (@mishajedi) 24 марта 2019 г.

Организатором митинга выступила общественная организация «Фундация региональных инициатив». Ее представители анонсировали аналогичные акции во Львове и Харькове.

Напомним, северокавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил украинца Павла Гриба к 6 годам заключения.