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В финляндском городе Вантаа неизвестный совершил попытку нападения на министра иностранных дел Финляндии Тимо Сойни. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

Сообщается, что происшествие случилось на традиционной ярмарке, где Сойни проводил встречу со своими избирателями. Неизвестный мужчина подошел к политику и совершил попытку избиения министра. Правоохранители остановили нападавшего и повалили его на землю.

Издание отмечает, что на одежде нападавшего мужчины находилась символика националистической организации «Солдаты Одина», которые позиционируют себя как антимигрантская. Одним из главных видов деятельностью организации является проведение патрулей, которые занимаются отслеживанием мигрантов. 

После попытки избиения министр продолжил общение с участниками ярмарками, а также сообщил, что не пострадал.

К слову, французский посол был уволен из-за домогательств.
ForUm

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