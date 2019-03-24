В контрольных пунктах въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил утром на въезд и выезд находилось 220 автомобилей. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины в воскресенье, 24 марта.

«Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: Майорское - 20/70; Марьинка - 0/60; Новотроицкое - 5/30; Гнутово -15/20», - говорится в сообщении.

Пограничники добавили, что за прошедшие сутки по сравнению с предыдущими отмечалось уменьшение пассажирского и некоторое увеличение транспортного потоков. Всего через КПВВ проследовало более 48 тысяч человек и 5,7 тысячи транспортных средств.

Напомним, сегодня должно состояться открытие КПВВ Золотое в Луганской области, но сепаратисты отказались предоставить гарантии безопасности.