В контрольных пунктах въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил утром на въезд и выезд находилось 220 автомобилей. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины в воскресенье, 24 марта.
Пограничники добавили, что за прошедшие сутки по сравнению с предыдущими отмечалось уменьшение пассажирского и некоторое увеличение транспортного потоков. Всего через КПВВ проследовало более 48 тысяч человек и 5,7 тысячи транспортных средств.
Напомним, сегодня должно состояться открытие КПВВ Золотое в Луганской области, но сепаратисты отказались предоставить гарантии безопасности.
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