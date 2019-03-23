Представители оккупированных районов Луганской области (ОРЛО) отказались предоставить гарантии безопасности, что делает невозможным открытие контрольного пункта въезда/выезда (КПВВ) «Золотое», сообщает украинская сторона Совместного центра контроля и координации разведения сил и средств на линии разграничения (УС СЦКК).

Главарь «ЛНР» Леонид Пасечник отметил, что пропуск через КПВВ «Золотое» начнется только после принятия согласованного с «ЛНР» решения в Минске.

«Несмотря на отсутствие договоренностей между «ЛНР" и Украиной об открытии пункта пропуска «Золотое», Киев намерен 24 марта в одностороннем порядке открыть переход и направить через него большое количество людей в «ЛНР». В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей пункт пропуска «Золотое» со стороны «Луганской народной республики» будет закрыт до принятия согласованного сторонами конфликта - «ЛНР» и Украиной - решения на переговорах в Минске», - отметил Пасечник.

Отметим, открытие КПВВ запланировано на 07:00 24 марта.

Напомним, сегодня боевики на Донбассе обстреляли район, где завтра планируют открыть новый КПВВ.