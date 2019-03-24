В Голосеевском районе Киева по адресу проспект Науки, 11 в одной из квартир 9-этажного дома произошел взрыв. В результате инцидента, который случился поздно вечером в субботу, 23 марта, погиб мужчина, сообщают СтражиЭспрессо.

Как рассказали соседи, они услышали взрыв на четвертом этаже и когда вышли в подъезд, то увидели, как из одной из квартир выбежала женщина и скрылась в неизвестном направлении.

Напомним, вчера в Киеве владелец элитного авто устроил стрельбу после ДТП.