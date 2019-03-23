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В Лондоне начался марш, участники которого требуют от британского правительства предоставить гражданам право решить судьбу Brexit и провести повторный референдум по этому вопросу, сообщает Интерфакс со ссылкой на британские СМИ.

Участники акции двигаются с улицы Парк-Лейн в сторону британского парламента.

Акция проходит под лозунгом «Предоставьте сделку по Brexit народу». Ее организаторы заявляют, что у них есть только одно требование: предоставить последнее слово по Brexit подданным Великобритании.

Организаторы марша, активистская группа People's Vote, ранее заявила, что на своем мероприятии она планирует объединить как сторонников Brexit, так и его противников. В то же время, подчеркивают СМИ, поддержку эта группа получает в основном от сторонников сохранения членства Великобритании в ЕС.

Ожидается, что к протестующим обратится первый министр Шотландии Никола Стерджен, мэр Лондона Садик Хан, а также другие видные британские политики.

Аналогичные акция протеста в октябре 2018 года собрала 700 тыс. участников.

На следующей неделе, как ожидается, в британском парламенте пройдет голосование по Brexit. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подчеркивала, что голосование состоится, только если она увидит, что депутаты головы поддержать сделку по Brexit.

Если британские депутаты поддержат сделку, то Великобритания покинет ЕС 22 мая. Если проголосуют против соглашения, то до 12 апреля Т.Мэй должна будет решить, как события будут развиваться дальше. Британия может выбрать один из нескольких вариантов: попросить у ЕС очередное продление сроков Brexit, выйти из ЕС без соглашения или же прекратить действие статьи 50 Лиссабонского договора, которая инициировала Brexit.

На фоне нестабильной ситуации с Brexit, петиция в поддержку отказа от выхода Великобритании из ЕС набрала порядка 4 млн подписей.
ForUm

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