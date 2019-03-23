Польское внешнеполитическое ведомство выразило обеспокоенность информацией о приговоре Павлу Грибу в России и предъявило требование России освободить незаконно осужденного украинца, а также всех украинских политзаключенных.

Об этом говорится в официальном заявлении МИД Польши.

«С максимальной обеспокоенностью мы восприняли информацию о приговоре шести лет лишения свободы в отношении 20-летнего Павла Гриба, который был коварно похищен в августе 2017 года российской ФСБ на территории Беларуси», - говорится в заявлении МИД РП.

В министерстве отметили, что судебный процесс против гражданского лица, гражданина Украины Гриба в Ростове-на-Дону имел «показательный характер».

«Это - очередной случай привлечения российского судопроизводства к масштабным агрессивным действиям России в Европе», - подчеркивает МИД Польши.

Польское министерство «категорически требует» освобождения Павла Гриба, а также всех нелегально удерживаемых в России граждан Украины, а до того времени - обеспечение всем надлежащей врачебной опеки и возможности контакта с семьей.

«Призываем также обеспечить доступ к этим лицам украинских консульских служб», - отмечает МИД Польши.

Напомним, северокавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил украинца Павла Гриба к 6 годам заключения.